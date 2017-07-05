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Evlenmek isteyenlerin tercihi 07

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 5.7.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 11:20
Evlenmek isteyenlerin tercihi 07

Plakası 07 olan Antalya'da 07.07.2017 yoğunluğu yaşanıyor. Çiftler, nikahlarını bu tarihte kıydırmak için sıraya girdi...

Nikahlarının özel bir tarihte kıydırarak hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Döşemealtı Belediyesi evlendirme memurluğuna akın etti. Şu ana kadar 14 çift 07.07.2017 günü nikah kıydırmak için başvuru yaptı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, toplumun temel taşı ailenin önemine dikkat çekerek, "Genç çiftlerin birbirlerine karşı sevgi ve saygı içerisinde mutlu bir ömür geçirmeleri bizler için çok kutsal. Programlarımın müsait olduğu zamanlarda nikah için gelen çiftlerin nikahlarını kendim kıymaya çalışıyorum. 7 Temmuz günü için birçok çiftin nikah için başvuru yaptı. Antalya'nın plaka numarası da olan 07.07.2017 tarihi güzel bir zaman. O gün fırsat buldukça çiftlerin nikahlarını kendim kıyacağım" diye konuştu.

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Evlenmek isteyenlerin tercihi 07
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