Jandarma drone ve atlarla asayişi sağlıyor

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Selçuk İlçe Jandarma ekipleri her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Efes Antik Kenti'nde asayiş ve güvenliği sağlarken hem teknolojiyi kullanıyor hem de araçların giremediği noktalarda etkili olabilmek için atlardan faydalanıyor. Turizm sezonu boyunca Mayıs-Ekim ayları arasında İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'nde jandarmaya bağlı iki motosiklet, 1 komando ve iki atlı birlik görev yapıyor. Jandarma ekipleri ayrıca drone yardımıyla 3.5 kilometrelik ören yerinin güvenliğini sağlıyor. Efes'e giriş yapan tüm araçlar bomba düzeneği olma ihtimaline karşı araç altı görüntüleme sistemi ile kontrol ediliyor. Ayrıca plaka tanıma sisteminden de geçen araçlar bagajlarından koltuklarına kadar didik didik aranıyor. Ziyaretçiler GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgulamasından geçiriliyor.

ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ

Efes Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Alper Aydınlıoğlu, "Tarihi milattan önce 5 bin yıla dayanan, yıl içerisinde 2 milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Efes Ören yerinde jandarma olarak İzmir Valimiz ve İl Jandarma Komutanımızın yoğun destekleriyle beraber üst düzey güvenlik tedbiri aldık. Atlı birliklerimiz, motorize timlerimiz ve yol kontrol devriyelerimizle beraber, burada yerli ve yabancı turistlerin can güvenliklerini sağlıyoruz. Hırsızlık, gasp, taciz, terör olaylarının önüne geçebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Özellikle ilk kez gelen ziyaretçiler 3.5 kilometrelik alanda kaybolabiliyorlar. Drone ile turistlerin takibini yapıyoruz" dedi.

ATLARIN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNDEN FAYDALANIYORUZ

Atlı birlikte görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdar Keykubat, "Jandarma Genel Komutanlığı'nın Nevşehir'de bulunan Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde atlı jandarma olarak görev yapıyoruz. Özellikle motorlu taşıtların giremediği mesire alanlarında ve sahil yürüyüş yollarında, yaz sezonlarında geçici olarak görevlendiriliyoruz. Görev yaptığımız sezonlarda suç oranlarında büyük düşüş yaşanıyor. Atların üstün özelliklerinden faydalanıyoruz. Vatandaşların ve turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz. Efes'e ilk kez geldik" dedi.

MEMNUNİYET DUYUYORUZ

Jandarmanın aldığı güvenlik tedbirlerinden büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Efes Antik Kenti ziyaretçilerden Canan Üttü, "Atlarla ve jandarma ile fotoğraf çektirdik. Daha önce Efes Antik kentine 3 kez gelmiştim. Bu yıl ilk defa atlı birlikleri gördüm. Güvenliğimiz açısından çok önemli bir uygulama. Drone ile turistlerin takip edilmesi de güzel. Düşme ve kaybolma riski yok. Jandarmaya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.