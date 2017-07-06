Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Eşini taciz eden çocukluk arkadaşını bıçakladı, 9 yıl ceza aldı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 11:33 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 11:43
Eşini taciz eden çocukluk arkadaşını bıçakladı, 9 yıl ceza aldı
Kayseri'de eşini taciz ettiğini iddia ettiği çocukluk arkadaşını 5 bıçak darbesi ile yaralayan ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşini taciz eden çocukluk arkadaşını bıçakladı, 9 yıl ceza aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz