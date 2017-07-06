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Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 10:50
Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı

Meteoroloji, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Batı Akdeniz bölgesinde bugün havanın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde öğleden sonra mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesinin beklendiğini açıkladı. En yüksek sıcaklıkların Antalya'da 38, Muğla'da 39, Burdur'da 35, Isparta'da 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.



Açıklamada, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle yaşanabilecek orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

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Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
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