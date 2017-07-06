Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Batı Akdeniz bölgesinde bugün havanın açık ve az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu, iç kesimlerde öğleden sonra mevzii sağanak ve gök gürültülü sağanak geçmesinin beklendiğini açıkladı. En yüksek sıcaklıkların Antalya'da 38, Muğla'da 39, Burdur'da 35, Isparta'da 33 derece olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.





Açıklamada, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yüksek sıcaklık, düşük nem nedeniyle yaşanabilecek orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.