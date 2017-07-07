İşte halkın gerçek belediye başkanı

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, yaptığı çalışmalarla halkın gerçek belediye başkanı olduğunu gösterdi. Belediyede ilk kez kurulan Beyaz Masa'da vatandaşlarla yüz yüze görüşüp, her türlü sıkıntılarını ve taleplerini not eden Atilla, Kürtçe bildiği için vatandaşlarla Kürtçe de konuşuyor. Mesaisinin büyük bölümünü vatandaşların sorunlarını dinleyerek geçiren Atilla, günde ortalama 150 kişi ile görüştüğünü belirterek, "Geldiğim gün belediyenin halkın malı olduğunu söylemiştim. Halkımız bizim için değerlidir" dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 9 ay önce kayyum olarak atanan Atilla, göreve geldiğinden itibaren kentte büyük bir değişim başladı. Batı'da görevli tecrübeli AK Partili belediye kadrolarının da desteği ile kentte alt ve üst yapı çalışmaları yapıldı. Caddeler yenilendi, yollar yapıldı ve kanalizasyon şebekeleri güçlendirildi. Kentin çehresini değiştiren parklar yapıldı. Tüm bu çalışmalara yeni bir uygulama daha eklendi.Atandıktan hemen sonra "Burası halkındır" sloganı ile göreve başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, bir ilki daha hayata geçirdi. Belediyenin kapılarını halka açan Atilla, "Beyaz Masa" kurdurdu. Başkan Atilla kısa süre önce kurulan Beyaz Masa'da vatandaşlarla buluşuyor, onların dertlerini dinliyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Beyaz Masa'da vatandaşlarla yüz yüze görüşen Başkan Atilla, mesaisinin büyük bölümünü bu görüşmeye ayırıyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm üreten Atilla, Türkçe bilmeyen vatandaşlarla da Kürtçe konuşuyor. Vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi için ilgili birim amirlerini arayarak talimat veren Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 hattına gelen taleplerle de ilgileniyor. Belediye Başkanı'nın taleplerini dinlemesi ve çözüm üretmesinden mutlu olan vatandaşlar, söz konusu uygulamanın önemli olduğunu söyledi.SABAH'a konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, günde ortalama 150 kişi ile görüştüklerini belirtti. Atilla, "Biz halka değer veriyoruz. Belediye halka hizmet için vardır. Biz Diyarbakır ve Diyarbakır halkı için buradayız" dedi. Söz konusu uygulama, HDP ve bazı kesimlerin "Belediye halka kapatıldı" yalanını da çürütüyor.