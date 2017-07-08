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Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 8.7.2017 18:01
Ege Denizi'nde deprem

Ege? Denizi'nde, bugün saat 17.33'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü İzmir'in Karaburun İlçesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'nda belirlediği deprem saat 17.33'te meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde ve yerin 4.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.
Geçen 12 Haziran'da aynı bölgede 6.2 büyüklüğünde, 17 Haziran'da da 5.3 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, İzmir'de korku ve paniğe neden olmuştu.

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Ege Denizi'nde deprem
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