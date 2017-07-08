Ne zaman emekli olurum? Emekli olunca ne kadar maaş alırım? E-devlet...

İş dünyasında belli bir noktaya gelmiş tüm çalışanların ortak sorusu, ne zaman emekli olurum ve emekli olunca ne kadar maaş alırım? Bu soruların yanıtlarını öğrenmek için en doğru kaynak e-devlet sistemi. Birden fazla sistemin internet üzerinden gerçekleştiği sistemde ne zaman emekli olurum ve emekli olunca ne kadar maaş alırım gibi sorularınızın da yanıtları mevcut. Detaylar haberimizde.

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ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NEDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.

Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.

1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır.