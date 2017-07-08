Nur Tatar: Madalyanın ardında aile saadeti yatıyor

1992'de Van'da dünyaya gelen ve spora 6 yaşında cimnastikle başlayan Nur Tatar
, 9 yaşına kadar bu sporda yeteneklerini sınadı. Nur'a spora başladığı ilk günden itibaren en büyük desteği ise ev hanımı annesi Birgül ile eski futbolcu, emekli baba Nizamettin Tatar verdi. Baba Tatar, açtığı olimpiyat merkeziyle hem oğlunu, hem de kızının tekvando sporuyla tanıştırdı. 10 yaşına geldiğinde tekvandoda daha yetenekli olabileceği düşünülen Nur, 2002'de Türkiye ikincisi olup ilk madalyasını aldı. Minikler 33 kiloda 2006-2007'de ilk kez milli olarak Türkiye'yi temsil etti. Antrenörleri ve öğretmenlerinin yeteneği ve oyun zekâsıyla gelecekte büyük başarılara imza atacağına inandığı Nur Tatar, her girdiği müsabakadan madalyayla çıktı.
CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR
Çocukluğunda tekvando aşkının ağabeyi Kadir Tatar'la birlikte başladığını anlatan şampiyon, "Başlarda kendimi erkek çocuklardan korumak için faydalı olacağını düşünüyordum. Ama sonra madalyaları toplamaya başladım" diyor. Tatar, 2009 ve 2010'da gençler ve ümitler kategorisinde Avrupa Şampiyonluğu elde etti. Trabzon'da düzenlenen Karadeniz Oyunları'nda ve Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu. 13 yaşından bu yana yaşamının büyük bir bölümünü milli takım kampları nedeniyle ailesinden ve sevdiklerinden uzak geçirdiğini anlatan Nur Tatar, "Ama bu hasretliğin ödülünü şampiyonluklarla aldım. Hem İstiklal Marşımızı okuttum, hem de tüm ülkemi sevince boğdum. Şampiyonluk turunda Türk bayrağımızı göğsüme kaldırarak attığım sevinç turunu ömür boyu asla unutamayacağım. En büyük mutluluklarımdan biri oldu. Her türlü imkânı sunan Federasyon Başkanı Metin Şahin ve Milli Takım Teknik Direktörü Ali Şahin'e teşekkür ederim. Tabii ki en başta, beni arayıp kutlayan ve moral veren Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" dedi.
'KIZLAR ÇEKİNMEDEN YAPABİLİR'
"Son iki olimpiyatta madalya aldım. Sırada Tokyo'daki 2020 olimpiyatları var" diyen Nur, evde boş zamanlarında annesine ev işlerinde yardım ediyor. Çayı çok seviyor. Kendine güvenen kızların bu sporu korkmadan yapmalarını tavsiye eden şampiyon, "Ailelerde tekme tokat sporu diye oluşan yanlış bir algı var. İçine girildiğinde tam aksine insanın içinin rahatladığını görmek mümkün. Aileler yetenekli çocuklarını bu spordan geri tutmasın" diye konuştu.
ARTIK EVLİLİĞE HAZIRLANIYOR
Nişanlısı
Mehran Askari ile 2015'te Çin'de düzenlenen Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda tanıştıklarını ve evlilik kararı aldıklarını anlatan Nur Tatar, düğün programını da şampiyonalara göre düzenlediklerini anlattı. Tatar, 4-6 Ağustos 2017'de Moskova'da düzenlenecek Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ardından 12 Ağustos 2017'de Antalya
Cam Piramit'te dünyaevine girecek. 29 yaşında olan İranlı nişanlısı Mehran Askari ise 24 yıldır tekvandoyla uğraşıyor. Askari için aynı zamanda mentörüm diyen Nur Tatar "Hem partnerim, hem de psikolojik yaşam koçum. Hayatımı birleştireceğim kişi Mehram Askari, elde ettiğim şampiyonlukların birçoğunda etkisi oldu. Onun katkısını inkâr edemem" dedi.
EN KÖTÜ ANI DEPREM
Tatar ailesinin en kötü günlerinden biri, 23 Ekim 2011'de Van'da yaşadıkları deprem felaketinin olduğun gün. Depremden bir gün önce kamp için Ankara'ya gittiği için depremi hissetmese de en büyük endişesi ailesi oldu. Aile, Antalya'ya taşınarak yepyeni bir sayfa açtı.