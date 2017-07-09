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'da de : 1 ölü!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.7.2017 23:05 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 23:32
Adana'da hastanede yangın: 1 ölü!

Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları si'nde hasta odasında çıkan da bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları si'nde tedavi gören Kerem Kaya'nın (37) kaldığı odada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen müdahale ederek yangını söndürdü.

Sağlık ekipleri, Kaya'nın yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaya'nın cenazesi savcının incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da hastanede yangın: 1 ölü!
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