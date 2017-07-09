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'da lık alanda !

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 9.7.2017 18:26 Güncelleme Tarihi: 9.7.2017 18:34
Antalya'da ormanlık alanda yangın!

’nın ilçesinde lık alanda çıkan ve sıcak hava nedeniyle yayılmasından korkulan , havadan ve karadan yapılan erken müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aşırı sıcakların yaşanmasıyla birlikte lar, ları yeniden tehdit etmeye başladı.

bağlı Tepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine itfaiye ekipleri ve arazözler karadan bir yangın söndürme helikopter de havadan müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yaklaşık 3 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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Antalya'da ormanlık alanda yangın!
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