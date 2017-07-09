Caninin eşi R.K. : Çocuğum onu öldü bilecek

1 çocuk annesi genç kadın, olay sabahı Suriyeli kocanın bağrışlarıyla uyandığını belirterek şunları söyledi: "Eşi hamileydi, o bayılmış olabilir diye kapıya açıp dışarıya çıktım. Karşı daireydi. Karısının kayıp olduğunu söyledi. Hemen eşimi aradım. İşe gelmediğini söylediler. Onların arasındaki kavgadan da haberim yok. Karısını arayan Halid evden ayrıldıktan sonra eşim Birol geldi. Ona 'Halid'in eşi kayıp, haberin var mı?' diye sordum. Yemin edip haberi olmadığını söyledi."

"ŞOK GEÇİRDİM"

Eşinin olaydan sonra kaçmadığını hatırlatan R.K., şöyle devam etti: "Ben böyle bir caninin ortadan kaçıp kaybolmasını beklerdim. Evdeyken telefon geldi. Polis arıyordu. Komşu olduğumuz için beni ve eşimi ifadeye çağırdılar. Ayrı yerlerde ifade verdik. Olay ortaya çıktıktan sonra şok geçirdim. Böyle bir caniden ilk işim boşanmak. Çocuğum için babası öldü. Hayatımda böyle biri olmayacak. Zaten başka bir cinsel saldırı olayından cezaevinde yattığını bilsem evlenmezdim. Artık çocuğumla kendi başıma ayakta durmaya çalışacağım. En büyük isteğim, o caninin soyisminden kurtulmak."

Öldürülen kadının 1.5 ay önce karşı dairelerine taşındığını söyleyen genç kadın, "Komşu olduğumuz için görüşürdük onunla. Hamileydi. Bayram sonrası işlerimiz yoğun olduğundan bir daha görüşmedik. Halid eşini çok fazla dışarı çıkarmazdı" diye konuştu.

Birol K.'nın babası İ.K. ise "Olay günü sabahı köydeki eve geldi. Ben uyuyordum. Yatakta başımı açtı. 'Baba geçmiş olsun. Hastanede yatıyordun, gelemedim' dedi. Başka bir şey de bilmiyorum. Başka bir şey söylemedi. Benim artık böyle bir evladım yok" ifadesini kullandı.

BABANIN TEPKİSİ: KENDİ ELLERİMLE ÖLDÜREYİM!

Sakarya 'daki vahşetin faillerinden Cemal B.'nin ailesi Karaağaç Köyü'nde yaşıyor. Köyün muhtarı Mehmet Elmacı, Cemal B.'nin babası D.B.'nin "Onu bana verin, kendi ellerimle öldüreyim" dediğini söyledi. Olayın 2 zanlısı ve öldürülen Suriyeli kadının kocasının, bir tavukçuluk firmasının üretim departmanında çalıştığı öğrenildi. Telefonla ulaştığımız firma yetkilileri açıklama yapmak istemedi.

"SURİYELİLER KARDEŞİMİZ İLK DEFA BİR OLAY OLDU"

Türkiye'yi sarsan vahşetle gündeme gelen Kaynarca'da halk Suriyeliler ile birlikte iç içe ve dostça yaşıyor. Çoğu işyerinde Suriyeliler çalışıyor. Suriyeliler ile ilgili bugüne kadar yaşanmış herhangi bir olay olmamış. Tam aksine Kaynarca halkı Suriyelilere sahip çıkmış. Çocuğuyla birlikte kapı komşusu Birol K. ve arkadaşı tarafından vahşice katledilen 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'un ikamet ettiği binanın sakinleri olayın şokunu yaşıyor. Alt komşusu 78 yaşındaki Hanife Yılmaz, "Bu insanlar Suriyeli ama bizim kardeşimiz. Biz ilk defa böyle bir olay yaşadık. Çok üzgünüz. 78 yaşındayım ruhsatlı silahım var. Benim elime verseler o canileri öldürürüm. Cezamı çekmeye de razıyım" diye konuştu.

Cinayetin işlendiği binanın karşısında oturan emekli öğretmen İbrahim Ersöz ise "Suriyelilerle aramızda hiçbir sorun yok. Yaşanan olayı ne Suriyelilerin ne de Türklerin geneline mal etmemeliyiz" ifadesini kullandı.(Habertürk)