Doğan medyası ve Sözcü nefret suçu ortağı

BUGÜN NELER OLDU

Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecilere yönelik yanlış algı oluşturan ayrımcı haberler Doğan medyası ve Sözcü gazetesi tarafından dil birliği edilmişcesine üretiliyor. Sözcü, adli haberlerde 'Olayın faili Suriyeli" başlıklarıyla Türkiye'de yaşayan bütün Suriyeliler ile ilgili yanlış algı oluşturuldu. Sakarya'da yaşanan vahşetten iki gün önce Sözcü "Suriyeliler AIDS getirdi" başlığıyla CHP'li vekil Fikri Sağlar'ın açıklamalarına yer verdi. Geçen yıl ise 5 gün içerisinde 4 kez Suriye vatandaşlarının Türkiye'deki olmasını sorgulayan manşetler verilerek toplumda ayrışma tohumları atıldı. Öte yandan gazetenin köşe yazarı Bekir Coşkun geçen yıl "Suriyelileri istemiyoruz!..." başlıklı bir yazıyla ırkçı bir söylem ve yönlendirmede bulundu.Doğan Medya Grubu gazeteleri ve internet siteleri de Suriye vatandaşları ile ilgili son 10 gündür birçok habere ötekileştirici bir dil kullanarak imza attı. Suriyeli vatandaşların denize girmeleri ile ilgili haberleri dahi uyrukları üzerinden veren gazete Sakarya vahşetinden bir gün önceki manşetinde de sahillerdeki mangal kalabalığında Suriyeli mültecilerin çoğunlukta olarak farklı dilleriyle zabıtalara zor anlar yaşattığını ifade etti. Posta gazetesi ise Suriye vatandaşlarının Türkiye'ye gelmeye başladığı yılların başında "Suriyeliler ve Mısırlılar Türkiye'de üniversiteye sınavsız olarak girecek" başlıklı haber verdi. Oysaki yanlış algı oluşturmaya çalışılan bu iddianın gerçeği yalnızca ülkelerinde üniversite eğitimi savaş yüzünden yarım kalan Suriye vatandaşlarına eğitim de kolaylık sağlamaktı. Ayrıca Sakarya'da yaşanan olayı Doğan Haber Ajansı'nın Suriyeli kadın ve bebeğinin katledilmesi haberini "Güzelliği nedeniyle" gibi bir gerekçe ile beraber vermesi de toplumun tepkisine neden oldu. Hürriyet'in Çukurova baskısında da Suriyelilerin işyeri açmasının Türk esnafa kepenk kapattırdığı algısı yaratılmaya çalışıldı.