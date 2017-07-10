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Eczane teknisyeni genç kız, trafik kazasında yaşamını yitirdi

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.7.2017 14:11 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 14:13
Eczane teknisyeni genç kız, trafik kazasında yaşamını yitirdi

Geçen ay evlenen eczacı teknisyeni kadın sürücü, elektrik direğine çarparak öldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Bandırma-Çanakkale yolunun General Balcı(26) Çamlığı civarında meydana gelen trafik kazasında, 10 NM 027 plakalı otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İtfaiye ve 112 ekipleri sürücü Gizem Sıvacı'yı ağır yaralı halde Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sıvacı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sıvacı'nın bir eczahanede teknisyen olarak çalıştığı ve geçen ay evlendiği öğrenildi.

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Eczane teknisyeni genç kız, trafik kazasında yaşamını yitirdi
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