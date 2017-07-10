Tekirdağ'da trafik kazası

Tekirdağ yolu sahil şeridinde meydana gelen olayda, Şeyma Yüksel idaresindeki 34 KH 3273 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada, hafif yaralı olarak kurtulan ve şoka giren sürücü, etraftakilerden aynı araçta bulunan 7 yaşındaki kızı Derin Yüksel'i kurtarmalarını istedi.

Etraftakiler, araçta bulunan küçük kızı hafif yaralı olarak çıkartarak yol kenarına oturttu.

Bu sırada bez bebeğini de elinden bırakmayan küçük kız, dakikalarca ağlayarak olayın şokunu yaşadı.

Kazada ağır yaralanan Afitap Yüksel (75) ve ismi belirlenemeyen bir kadın yolcu, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.