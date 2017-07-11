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Cesedi bulunan kişinin eşi tutuklandı!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 12:08
Cesedi bulunan kişinin eşi tutuklandı!

Karapınar ilçesinde silahla başından vurulmuş halde cesedi bulunan kişinin eşi tutuklandı

Kazanhüyüğü Mahallesi yakınlarında 07 GG 998 plakalı otomobil içinde Bahri Kırkuşu'nun (43) cesedinin bulunmasının ardından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri, cesedi bulunan kişinin eşi Servinaz Kırkuşu'yu (41) gözaltına aldı.

Servinaz Kırkuşu'nun ifadesinde, eşiyle araç içinde tartıştıklarını, daha sonra sinirlerine hakim olamayarak pompalı tüfekle eşi Bahri Kırkuşu'yu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Servinaz Kırkuşu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 9 Temmuz Cumartesi günü, otomobil içinde silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin Bahri Kırkuşu'na (43) ait olduğu tespit edilmişti.

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Cesedi bulunan kişinin eşi tutuklandı!
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