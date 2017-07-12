Kayıp haberleri çıkan küçük Ayşe annesinin yanındaymış

Küçük Ayşe'nin kayıp olduğu haberinin yerel ve ulusal basında haber olup, sosyal medyada kısa sürede yayılmasının ardından dede H.E. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, torunun kendi yanlarında olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Elazığ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne konuyla ilgili yazı gönderip, gereğinin yapılmasını istedi.

BABA: YÜREĞİME SU SERPİLDİ...

E.E., boşandığı eşi Cihan Deveci'yi arayıp, kızını kendisinin götürdüğünü söyledi. Polisin, küçük Ayşe'nin ortadan kaybolduğu günden bu yana annesi E.E.'ye ulaşmaya çalıştığı ancak telefonun kapalı olması nedeniyle irtibat kurulamadığı öğrenildi. Kızının annesinin yanında olduğunu öğrenince rahatlayan Cihan Deveci, "Yüreğime soğuk su serpildi. Şimdi yasal işlemler devam ediyor. Kızımla buluşmayı bekliyorum. Kızımın bulunmasında başta güvenlik güçlerine sosyal medya üzerinde paylaşımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum"dedi. Deveci, kızıdan haber aldıktan sonra sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar, kızım annesindeymiş. Şu an çok rahatım. Hepinize teşekkür ediyorum. Şu an polis savcılık ilgileniyor" yazılı paylaşımda bulundu.