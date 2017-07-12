Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Orman yangınında sağlık ekibine silahlı tehdit

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.7.2017 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 16:33
Orman yangınında sağlık ekibine silahlı tehdit

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınında görev yapan 112 Acil Servis ekibi, kendilerine silahla tehditte bulunduğu iddiasıyla orman çalışanından şikayetçi oldu.

İddiaya göre, bir orman çalışanı, geçtiğimiz günlerde Menderes'te ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında arkadaşları S.S'nin böbrek taşı düşürdüğünü belirterek, o bölgede tedbir amaçlı bulunan 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. S.S'nin bulunduğu Deliömerli Mahallesine giden sağlık ekipleri, hastanın bir hastaneye sevkinin uygun olacağını kararlaştırdı. Bu sırada hasta sağlık çalışanlarına hakaret etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından jandarmaya başvuran sağlık çalışanlarından S.K, "S.S. önce arkadaşım D.B'yi sonra da beni ittirdi. Arkasından koşup sakinleştirmeye çalıştık fakat yine aynı şekilde hakaret etti. Daha sonra belinden silahını çıkardı ve bize doğrulttu. Korkudan ambulansa bindik, havaya ateş etti ve silahlı bize doğrulttu. 112 aracındaki diğer arkadaşımız aracımızı hareket ettirdi ve hemen oradan ayrıldık." şeklinde ifade verdi. 112 Acil Servis ekibinde yer alan S.K, B.Ç. ve D.B, söz konusu kişiden şikayetçi oldu. Öte yandan S.S. hakkında devam eden adli soruşturmanın yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde de idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Orman yangınında sağlık ekibine silahlı tehdit
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz