Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Bursa: Az bulutlu 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, zamanla doğusu yer yer çok bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40