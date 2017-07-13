‘Vatanı bölmeye güçleri yetmez’

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Bülent Serttaş, önceki akşam geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nde sahne aldı. Yaklaşık 15 bin hayranına birbirinden güzel eserler seslendiren Serttaş, konser ortasında sahneye kurulan platforma tırmanarak şarkılar söyledi. Yaklaşık 10 dakika boyunca platformun üstünde kalan sanatçı, "Bana 'Neden çıktınız' diye soracaksınız; 15 Temmuz hain darbe planının yıldönümü haftasındayız. Hiç kimseyi sevindirmeyeceğiz. Acımızı da sevincimizi de yüreğimizde taşıyacağız. Şehitlerimiz daima yüksektedir, onlar en yüksek makama layıktırlar. Onları anmak için buraya çıkmak zorundaydım. Ülke bütünlüğümüzü korumak için eğlenmeyi de, acımızı yaşamayı da bileceğiz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, daha sonra binlerce kişinin eşlik etmesiyle "Baş Koymuşum Türkiyemin Yoluna" parçasını seslendirdi.Şarkıcı Deniz Seki'den sonra şarkıcı Demet Akalın da 15 Temmuz'da sahneye çıkmama kararı aldı. Akalın sosyal medyada yaptığı açıklamada "15 Temmuz'da şehitlerimizi dualarla anacağız. Sahnemiz yok. O gece sadece dualarımız ve minnetlerimiz..." ifadelerini kullandı.