107 tonluk mermerden 15 Temmuz anıtı

BUGÜN NELER OLDU

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nca (BTSO) yaptırılan anıt, BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi'nde yer alıyor. Törene katılan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, 15 Temmuz'un, şehitler ve gazilerle, bu milletin kendisi ve lideri tarafından Türkiye'nin bayrağının, dininin korunduğu tarih olduğunu söyledi. Ala, "Bu tarihi unutturmamayı hedefleyen bu kıymetli eseri düşünen ve bugün açılışını gerçekleştiren BTSO başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise terör örgütü FETÖ'nün şeytani emellerle devleti ele geçirme planına yüce Türk milletinin kanı ve canıyla izin vermediğini vurguladı. Burkay anıt etrafındaki 250 seramik karanfilin demokrasi kahramanlarının hatırasını canlı tutacağını dile getirdi. AA