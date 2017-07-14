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107 tonluk mermerden 15 Temmuz anıtı

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017
107 tonluk mermerden 15 Temmuz anıtı

Bursa’da 107 tonluk tek parça mermerden yapılan ve 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu Şehitler Anıtı törenle açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nca (BTSO) yaptırılan anıt, BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim ve Öğretim Külliyesi'nde yer alıyor. Törene katılan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, 15 Temmuz'un, şehitler ve gazilerle, bu milletin kendisi ve lideri tarafından Türkiye'nin bayrağının, dininin korunduğu tarih olduğunu söyledi. Ala, "Bu tarihi unutturmamayı hedefleyen bu kıymetli eseri düşünen ve bugün açılışını gerçekleştiren BTSO başkan ve üyelerine teşekkür ediyorum" dedi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise terör örgütü FETÖ'nün şeytani emellerle devleti ele geçirme planına yüce Türk milletinin kanı ve canıyla izin vermediğini vurguladı. Burkay anıt etrafındaki 250 seramik karanfilin demokrasi kahramanlarının hatırasını canlı tutacağını dile getirdi. AA
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107 tonluk mermerden 15 Temmuz anıtı
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