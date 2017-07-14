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Hırsızlık zanlısı kardeşler tutuklandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 13:23

Kayseri’de bebek arabası içinde unutulan çantayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeş çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

7 Temmuz'da iddiaya göre Gülük Mahallesi Karakuş Sokak üzerinde meydana gelen olayda Esra Çelik'e ait bebek arabasına bıraktığı içinde kendi ve çocuklarının kimliklerinin yer aldığı cüzdanın bulunduğu çantayı alan hırsızlar kayıplara karıştı. 1 altın kolye, 150 TL para ve cep telefonunun bulunduğu çantayla kaçan kardeşler Erol (44) ve Davut Taş (39) polisin çalışması sonunda yakalandı. Hırsızlık zanlısı iki kardeş çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

Öte yandan, Hacılar İlçesinde birçok kişinin dükkanından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali ve Binnaz Çalar kardeşler, polis tarafından saklandıkları evde yakalandı. Çalar kardeşler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanarak,cezaevine konuldu.

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Hırsızlık zanlısı kardeşler tutuklandı
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