Araçla birlikte 60 bin lira para da yandı

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Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galerici olduğu ileri sürülen Nuh K.'nin park halindeki otomobilinde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak, araç tamamen yandı. Nuh K. aracının bagajında 60 bin lira parası olduğu söyledi. Ekipler aracın bagajını açtıklarında 60 bin lira paranın kenarlarının yandığını ve ortasının durduğunu fark etti. Yapılan araştırma sonucu yangının aracın elektrik aksamından çıktığı ileri sürüldü.