Nöbet zafer dua...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde şehit ve gazileri anma etkinliği düzenlendi.
İSTANBUL:
Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında ilçe halkı meydanlarda nöbete başladı. Nöbetin ilk günü Uğur Işılak sahne aldı.
ŞANLIURFA:
Rabia Meydanı'nda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, şehitler için dua edildi. Kent sakinlerin ellerinde Türk bayraklarıyla nöbet tuttu.
DİYARBAKIR:
Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
GİRESUN:
Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında balıkçı barınağından iskeleye kadar motor ve kayıklarla kortej eşliğinde ilerledi.
KONYA:
Konya'da Selçuklu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına "15 Temmuz Destanı" sergisi açtı.
GAZİANTEP:
Gaziantep Üniversitesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde anma töreni düzenledi.
Mehmet YILDIRIM - Rıdvan UYSAL - Züleyha BAŞKIRAN/
SABAH