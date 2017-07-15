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Nöbet zafer dua...

Giriş Tarihi: 15.7.2017
Nöbet zafer dua...

Geçen yıl FETÖ’cü hainlere canı pahasına direnip günlerce meydanları terk etmeyen vatandaşlar bu yıl birçok ilde 15 Temmuz zaferini kutlayıp şehitler için dua edecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde şehit ve gazileri anma etkinliği düzenlendi.
İSTANBUL: Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında ilçe halkı meydanlarda nöbete başladı. Nöbetin ilk günü Uğur Işılak sahne aldı.
ŞANLIURFA: Rabia Meydanı'nda düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, şehitler için dua edildi. Kent sakinlerin ellerinde Türk bayraklarıyla nöbet tuttu.
DİYARBAKIR: Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
GİRESUN: Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında balıkçı barınağından iskeleye kadar motor ve kayıklarla kortej eşliğinde ilerledi.
KONYA: Konya'da Selçuklu Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına "15 Temmuz Destanı" sergisi açtı.
GAZİANTEP: Gaziantep Üniversitesi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıldönümünde anma töreni düzenledi.

Mehmet YILDIRIM - Rıdvan UYSAL - Züleyha BAŞKIRAN/ SABAH
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Nöbet zafer dua...
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