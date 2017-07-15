Trafiğe kapanıyor yayalara açılıyor

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin yıldönümünde düzenlenecek etkinlikler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün saat 12.00 itibariyle trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada etkinliklerin bitimine kadar köprünün hem araçlara hem metrobüse kapalı kalacağı duyuruldu. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlardan bazıları şöyle belirtildi: "O-1 Güney otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak akım Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilecek. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından F.S.M. Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından Sahil Yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilirler. Kuzey Transit Yol'dan gelen akım - TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yan yola verilecek, yan yola verilen akım Ataşehir ayrımlarına yönlendirilecek. D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen akım Güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı ayrımlarına) yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akım verilmeyecektir.