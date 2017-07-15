Ünlü restoran sahibi kazada yaşamını yitirdi

40 yaşındaki Ergin Kadı, Fatih'te ünlü televizyon dizilerinin çekimlerinin yapıldığı 'Ali Haydar' adlı restoranı ortağı ile birlikte işletiyordu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü sabah erken saatlerde çok sevdiği motorsikletiyle Ortaköy'den Kuruçeşme yönüne gidiyordu.

Yol kenarında bekleyen bir taksi geri dönmek için aniden yola hamle yaptı. Bu ani çıkış nedeniyle seyir halindeki bir otomobil güçlükle durdu.

Kadı, bu araca çarpmamak için aniden firen yaptı. Ancak frenle birlikte motorsikletin üzerinden fırlayarak önündeki otomobilin bagaj kısmına çarptı.

Kadı ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kadı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yola ani çıkış yaparak kazaya neden olan taksi şoförü bütün olan biteni görmesine rağmen arkasına bile bakmadan kaçtı.

Polis kazaya neden olan taksi şoförünün bulunması için kamera görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ali Haydar adlı restoran, özellikle Şener Şen ve Türkan Şoray'ın başrolleri paylaştığı İkinci Bahar dizisiyle Türkiye çapında ün kazanmıştı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI



Ergin Kadı'nın ölümüne neden olan ve kazadan sonra kaçan taksi şoförü Mustafa Sarı Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sarı, emniyetteki sorgusunda, "Yol kenarında dururken Beşiktaş yönüne dönmek için hamle yaptım. Hamle yaptığım sırada bir otomobil durdu. Kısa süre sonra büyük bir gürültü duydum. Motorsiklet otomobile çarpmıştı. Kaza nedeniyle korkuya kapıldım, kaçtım." dediği öne sürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Mustafa Sarı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Hürriyet