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Beşiktaş'ta bomba şüphesi

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 15:48
Beşiktaş'ta bomba şüphesi

Beşiktaş Saray Caddesi'nde rögar kapağının yanındaki çöküntü şüpheli bulununca yol trafiğe kapatıldı. Polis çevrede önlem alırken inceleme yapması için bomba uzmanı çağrıldı.

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Beşiktaş'ta bomba şüphesi
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