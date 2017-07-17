Düğünden nöbete

BUGÜN NELER OLDU

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki nöbete katılanZehra- İsmail Timurlenk çifti, "Geçen yıl da buradaydık, bu yıl da buradayız. İnşallah gelecek yıl da çocukla burada olacağız" dedi. Gelin aracının arkasında ise "Ne mesafeler engel, ne de darbe, alırım seni OHAL'de" yazısı dikkat çekti. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Hülya ve Halil Günal çifti düğün salonuna gitmeden önce demokrasi meydanına gelerek vatandaşlarla bir süre nöbet tuttu. Karabük'te Ulusal Medikal Kurtarma sağlık ekibinde görev yapan Ümit ve Hatice Kübra Topçuoğlu çifti, düğünlerinden sonra gelin ve damatlıklarıyla demokrasi nöbetine katıldı. Aydın'da düğünlerinden sonra Atatürk Kent Meydanı'ndaki nöbete katılan Muhammet ve Nur Akkuş çifti "Düğün tarihimizi bugüne özel yaptırdık. Geçen yıl çok büyük acılar yaşadık Allah aynı acıları ve aynı şeyleri tekrar yaşatmasın" dedi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde düğünlerinden sonra aileleriyle birlikte Milli Egemenlik Meydanı'ndaki Demokrasi Nöbetine katılan Hatice ve Eren Yeşiloğlu çifti "Burada olmak güzel bir duygu. Devletimizin yanındayız" dedi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Ümit Yorgancı ve öğretmen eşi Nurdan Yorgancı da demokrasi nöbetine katıldı. Ümit Yorgancı, "Düğünümüzden sonra yan gelip yatmak yerine kalkıp demokrasi meydanında halkımız ve kardeşlerimiz ile birlikte olmayı istedik" dedi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde nöbete katılan Nadir ve Meltem Aytekin çifti "Günlerce bu meydanda nöbet tuttuk. Gerekirse günlerce yine tutarız ama bu ülkeyi kimseye yar etmeyiz. Bu ülke hepimizin" şeklinde konuştu. Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda demokrasi nöbetine katılan Şafak-Hilal Tüylü çifti evlenmek için özellikle bu günü seçtiklerini söyledi. Uşak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Mehmet ve Sibel Ergün çifti de düğün sonra ilk iş olarak demokrasi nöbetine katıldı. Adıyaman'da da Abdurrahman ve İmren Çetin adlı gençler nişan programlarının yapılacağı salona gitmeden önce ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi mitingine katıldıDarbegirişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanarak gazi olan ve iki ay süresince tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Selçuk İşcan, bir yıl sonra aynı tarihte Sinem Dinç ile Sultangazi'de hayatını birleştirdi. Gazi İşcan, "Bugünü özellikle seçtim. En kötü günümdü, en mutlu günümü yaşamak istiyorum" dedi. Sinem Dinç ise, "Geçen yıl 15 Temmuz'da çok ağladım ama bu 15 Temmuz'da çok gülüyorum" diye konuştu./ SABAH