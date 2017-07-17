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Evden 10 kamyon çöp çıktı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 21:39 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 21:45
Evden 10 kamyon çöp çıktı

Burdur'da vatandaşın yoğun koku gelmesi üzerine belediyeye şikayette bulunduğu evden 10 kamyon çöp çıktı.

İnönü Mahallesi Yeni Hamam Caddesi'nde 58 yaşındaki Halim 'a ait evden ağır kokular gelmesi üzerine vatandaş belediyeye şikayet etti. Burdur Belediyesi ekipleri eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 4 saatte evden 10 kamyonun üzerinde atık çıkardı. Aralarında karton, plastik, ayakkabı, ağaç parçaları, tedavülden kalkmış madeni paralar, giyim eşyaları ve çürümüş gıda maddelerinin bulunduğu çok sayıda atık malzeme imha edilmek üzere belediye çöplüğüne götürüldü.

Mahalle Muhtarı Hülya Hephep, "2009 yılından bu yana muhtarlık yapıyorum. 8 yılda bu evi üçüncü defa temizlettiriyoruz. Kokudan durulmuyor. Mahalleli bıktı usandı" dedi.


Ev sahibi Halim Aydın ise evdeki çöpleri hurdacılık yaptığı için biriktirdiğini ve satacağını öne sürdü.

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Evden 10 kamyon çöp çıktı
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