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unda şok! 7 hayat kadını çıktı...

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 10:43 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 10:45
Fuhuş operasyonunda şok! 7 hayat kadını hamile çıktı...

Bursa’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan da, yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 kadından 7’sinin olduğu ve bu halde fuhuş yapmaya devam ettikleri ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen perşembe gecesi yol kenarlarında ve caddelerde, otomobilleri durdurarak pazarlığı yapan kadınlar ve travestilere yönelik düzenledi. Polis, fuhuş yaptığı gerekçesiyle 23 kadını ve 2 travestiyi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu uyarınca 227'şer lira para cezası uygulandı. 23 kadının yapılan muayenesinde 7'sinin olduğu ve bu halde fuhuş yaptıkları ortaya çıktı. Bu kadınların, anlaştıkları erkeklerle boş arazilerde veya araçların içinde birlikte oldukları kaydedildi. Kadınlar para cezasının ardından serbest bırakıldı.

6 AYDA 468 BİN LİRA CEZA

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2017'nin ilk 6 ayında gerçekleştirdiği operasyonlar ile 2 bin 63 kadın ve travestiye 468 bin 52ÿlira para cezası uygularken,ÿfuhuşa aracılık eden 58 kişi gözaltına alındı. Polis, bu süre içersinde fuhuş yapılan 93 evi de mühürledi.

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Fuhuş operasyonunda şok! 7 hayat kadını hamile çıktı...
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