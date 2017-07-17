İstanbul'da cinayet

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallesi Sergili Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Ukraynalı Christine Rommel (38), eve gelen ziyaretçilerden şüphelenen komşularınca bıçaklanmış bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, Rommel'in dairesine akşam gelen 2 kişinin bir süre kaldıktan sonra ayrıldığı, eve ilerleyen saatlerde bir kişinin daha geldiği iddia edildi.