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İstanbul'da cinayet

Giriş Tarihi: 17.7.2017 06:59 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 06:59
İstanbul'da cinayet

İstanbul'un ilçesinde, Ukrayna uyruklu bir kadın lanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallesi Sergili Sokağı'ndaki bir apartmanda yaşayan Ukraynalı Christine Rommel (38), eve gelen ziyaretçilerden şüphelenen komşularınca lanmış bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada, Rommel'in dairesine akşam gelen 2 kişinin bir süre kaldıktan sonra ayrıldığı, eve ilerleyen saatlerde bir kişinin daha geldiği iddia edildi.

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İstanbul'da cinayet
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