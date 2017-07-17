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İstanbul için saat verdi! Çok uyarısı...

Giriş Tarihi: 17.7.2017 16:50 Güncelleme Tarihi: 17.7.2017 17:06
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli yağış uyarısı...

Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu gece ve yarın yerel olarak 'kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli' yağış uyarısında bulundu.

'den yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü ların bugün gece saatlerinden sonra ve yarın İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

5 İL İÇİN UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra ve yarın , , ve çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli yağış uyarısı...
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