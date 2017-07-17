Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Çok kuvvetli yağış uyarısı...

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün gece saatlerinden sonra ve yarın İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Batı Karadeniz kıyılarında (Düzce, Zonguldak ve Bartın) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde ise şiddetli ve yer yer aşırı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

5 İL İÇİN UYARI



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra ve yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.