Tuzla'da şehit düşen polis memuru, Akşehir'de toprağa verildi

Şehit polis memuru Battal Yıldız'ın cenazesi ilk olarak helallik alınması için baba evine götürüldü. Burada ailesi şehit Yıldız'ın tabutuna sarılıp, ağladı. Şehit Yılmaz'ın cenazesi dualar eşliğinde törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı'na getirildi.

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Akşehir Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit eşi Emine Yıldız, eşinin tabutuna sarılıp, ''Battalım sana doyamadım, bu ömür sensiz nasıl geçecek'' diyerek gözyaşları içinde ağıt yaktı. Şehit annesi Kezban, babası Ali ve kardeşleri tabuta sarıldı. Şehit annesi Kezban Yıldız, ''Yavrum bizi bırakım gitme, kuzum'' diye ağladı.

Şehidin 6 yaşındaki oğlu Hasan İlyas, babasının polis yeleğini giyerek katılması dikkat çekti. 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali ise her şeyden habersiz bir yakının kucağında törenleri izledi.

Şehit Yıldız'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akşehir Şehitliği'nde toprağa verildi.

