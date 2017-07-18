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Avrasya Tüneli trafiğe kapandı!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 10:22
Avrasya Tüneli trafiğe kapandı!

Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü de olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süre ile trafiğe kapatıldı

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ila 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.

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Avrasya Tüneli trafiğe kapandı!
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