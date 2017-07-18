İstanbul yağmurla üşüdü, Şanlıurfa kavruldu...

Haziran ayının son günlerinde termometrelerin 60 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir hafta normal seyir eden hava sıcaklığı yeniden yükselmeye başladı. Termometrelerin güneşte 58 dereceyi gösterdiği saat 15.00 sıralarında nefes almakta güçlük yaşanırken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar park ve yeşil alanlara akın etti, sokak hayvanları ise gölgeliklerde serinlemeye çalıştı. Çocuklar belediyenin ücretsiz havuzunda serinlemeye çalışırken bazı vatandaşlar suyla serinledi.

Adana'dan asker ziyareti için geldiğini belirten bir vatandaş, "Kuru sıcaklığı var, nefes darlığı yapmıyor. İstanbul'da yağmur yağıyor, burada da esinti var ama sıcak esiyor, insanın dilini damağını kurutuyor" dedi.