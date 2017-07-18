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AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 02:19 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 02:20
İstanbul'da şiddetli yağış

'un bazı ilçelerinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı

Kentin birçok bölgesinde etkisini gösteren nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve vatandaşlara zor anlar yaşatan sağanak, trafikte aksamalara da yol açtı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye ve naylon poşetlerle korunmaya çalıştı. Kimileri ise kapalı alanlara sığındı.

Silivri ilçesinde ise yağış özellikle sahilde yürüyüş yapan kişileri etkiledi. Yağış yüzünden sahil boyunca bazı yerlerde su birikintileri oluştuğu görüldü.

Gök gürültülü yağış zaman zaman çakan şimşeklerle devam ediyor.

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İstanbul'da şiddetli yağış
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