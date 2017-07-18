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Son dakika! ve 'yi konusunda uyardı

Giriş Tarihi: 17.7.2017 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 10:13
Son dakika! Meteoroloji Tekirdağ ve Kırklareli'yi kuvvetli yağış konusunda uyardı

'den yapılan son dakika açıklamasında ve çevreleri için yerel aşırı yağış uyarısı yaptı.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada önceki tahmin ve uyarıları doğrultusunda Trakya'da beklenen çok kuvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların son 6 saatte Babaeski'de 99 kg/m2, Lüleburgaz'da 54 kg/m2; Süleymanpaşa'da 67 kg/m2, Hayrabolu'da 65 kg/m2 ve Malkara'da 62 kg/m2'ye ulaştığı belirtildi.

Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını , heyelan vb.) karşı ilgililer ve vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

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Son dakika! Meteoroloji Tekirdağ ve Kırklareli'yi kuvvetli yağış konusunda uyardı
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