Son dakika! Meteoroloji Tekirdağ ve Kırklareli'yi kuvvetli yağış konusunda uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada önceki tahmin ve uyarıları doğrultusunda Trakya'da beklenen çok kuvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların son 6 saatte Kırklareli Babaeski'de 99 kg/m2, Lüleburgaz'da 54 kg/m2; Tekirdağ Süleymanpaşa'da 67 kg/m2, Hayrabolu'da 65 kg/m2 ve Malkara'da 62 kg/m2'ye ulaştığı belirtildi.



Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını , heyelan vb.) karşı ilgililer ve vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.

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