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Vücudundaki iki ‘’dan kurtuldu

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017
Vücudundaki iki ‘bomba’dan kurtuldu

Saraybosnalı Adnan Goro (52) vücudunda iki “yla” yaşıyordu: Göğüs anevrizması 9 santim, kalpten çıkan aort anevrizması ise 6.5’e ulaşmıştı. Ameliyatı çok riskli olmasına rağmen Türkiye’de sağlığına kavuştu

Saraybosna'da yaşayan 52 yaşındaki Adnan Goro'nun büyük tansiyonu 20'ye çıkınca tansiyon aletinin bozulduğunu düşündü. Tetkikler sonucunda problemin sadece tansiyon olmadığı; vücudundaki aortlarda bir genişleme yani anevrizma olduğunu öğrendi. Adnan Goro, "İçimde her an patlayabilecek bir ile yaşıyordum. Avusturya, Almanya ve Türkiye'deki hekimlerin bu tedavileri yapabileceği yönünde tavsiye aldık. Çok riskli, zor bir operasyon olacağını biliyorduk. Avusturya ve Almanya'dan tatmin edici dönüşler alamadık. Sonunda bu konuda deneyim sahibi olan Türk hekimi Prof. Dr. Azmi Özler'e geldik" dedi. Tüm tetkikler yapıldığında vücudunda iki anevrizma olduğu tespit edilen Goro, ameliyat sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir hafta ara ile yapılacak iki operasyon ile tedavi sağlandı. Operasyon riskliydi. Avrupa'daki sağlık merkezleri bu riski almak istemedi. Dedem de bu yüzden hayatını kaybetmişti. İlk operasyonda göğüsteki, 7 gün sonra da kalpten çıkan aorttaki anevrizmalar tedavi edildi. Şu an gayet sağlıklıyım. Artık Bosna'ya dönüyoruz. Bundan sonraki Türkiye seyahatim sadece turistik amaçlı olacak."

'HER AN PATLAYABİLİRDİ'
Prof. Dr. Azmi Özler (Memorial Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji-Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı): Damarın duvarındaki zayıflamış bölgeye doğru olan akımın da etkisiyle atardamardaki balonlaşma yani genişlemeye 'anevrizma' denir. Adnan Goro'da hem göğüs aortasında hem de kalpten çıkan aortasında genişleme yani anevrizma vardı. Göğüs anevrizması 9 santim, kalpten çıkan aort anevrizması ise 6.5 santime ulaşmıştı. Her an patlayabilirdi. Kısa süre içinde müdahale edilmezse hayatını kaybedecekti. İlk göğüsteki anevrizmayı, 7 gün sonra da kalpten çıkan anevrizmayı tedavi ettik. Bundan sonra hayatına kaldığı yerden devam edebilecek.
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Vücudundaki iki ‘bomba’dan kurtuldu
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