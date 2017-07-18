Vücudundaki iki ‘bomba’dan kurtuldu

Saraybosna'da yaşayan 52 yaşındaki Adnan Goro'nun büyük tansiyonu 20'ye çıkınca tansiyon aletinin bozulduğunu düşündü. Tetkikler sonucunda problemin sadece tansiyon olmadığı; vücudundaki aortlarda bir genişleme yani anevrizma olduğunu öğrendi. Adnan Goro, "İçimde her an patlayabilecek bir bomba
ile yaşıyordum. Avusturya, Almanya ve Türkiye'deki hekimlerin bu tedavileri yapabileceği yönünde tavsiye aldık. Çok riskli, zor bir operasyon olacağını biliyorduk. Avusturya ve Almanya'dan tatmin edici dönüşler alamadık. Sonunda bu konuda deneyim sahibi olan Türk hekimi Prof. Dr. Azmi Özler'e geldik" dedi. Tüm tetkikler yapıldığında vücudunda iki anevrizma olduğu tespit edilen Goro, ameliyat sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir hafta ara ile yapılacak iki operasyon ile tedavi sağlandı. Operasyon riskliydi. Avrupa'daki sağlık merkezleri bu riski almak istemedi. Dedem de bu yüzden hayatını kaybetmişti. İlk operasyonda göğüsteki, 7 gün sonra da kalpten çıkan aorttaki anevrizmalar tedavi edildi. Şu an gayet sağlıklıyım. Artık Bosna'ya dönüyoruz. Bundan sonraki Türkiye seyahatim sadece turistik amaçlı olacak."
'HER AN PATLAYABİLİRDİ'
Prof. Dr. Azmi Özler
(Memorial Ataşehir Hastanesi
Kardiyoloji-Kalp ve Damar
Cerrahisi Bölüm Başkanı):
Damarın duvarındaki zayıflamış
bölgeye doğru olan akımın da
etkisiyle atardamardaki balonlaşma
yani genişlemeye 'anevrizma'
denir. Adnan Goro'da hem
göğüs aortasında hem de kalpten
çıkan aortasında genişleme yani
anevrizma vardı. Göğüs anevrizması
9 santim, kalpten çıkan
aort anevrizması ise 6.5 santime
ulaşmıştı. Her an patlayabilirdi.
Kısa süre içinde müdahale
edilmezse hayatını kaybedecekti.
İlk göğüsteki anevrizmayı, 7 gün
sonra da kalpten çıkan anevrizmayı
tedavi ettik. Bundan sonra
hayatına kaldığı yerden devam
edebilecek.