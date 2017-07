Vücudundaki iki ‘bomba’dan kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

Saraybosna'da yaşayan 52 yaşındaki Adnan Goro'nun büyük tansiyonu 20'ye çıkınca tansiyon aletinin bozulduğunu düşündü. Tetkikler sonucunda problemin sadece tansiyon olmadığı; vücudundaki aortlarda bir genişleme yani anevrizma olduğunu öğrendi. Adnan Goro, "İçimde her an patlayabilecek bir bomba ile yaşıyordum. Avusturya, Almanya ve Türkiye'deki hekimlerin bu tedavileri yapabileceği yönünde tavsiye aldık. Çok riskli, zor bir operasyon olacağını biliyorduk. Avusturya ve Almanya'dan tatmin edici dönüşler alamadık. Sonunda bu konuda deneyim sahibi olan Türk hekimi Prof. Dr. Azmi Özler'e geldik" dedi. Tüm tetkikler yapıldığında vücudunda iki anevrizma olduğu tespit edilen Goro, ameliyat sürecinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Bir hafta ara ile yapılacak iki operasyon ile tedavi sağlandı. Operasyon riskliydi. Avrupa'daki sağlık merkezleri bu riski almak istemedi. Dedem de bu yüzden hayatını kaybetmişti. İlk operasyonda göğüsteki, 7 gün sonra da kalpten çıkan aorttaki anevrizmalar tedavi edildi. Şu an gayet sağlıklıyım. Artık Bosna'ya dönüyoruz. Bundan sonraki Türkiye seyahatim sadece turistik amaçlı olacak."(Memorial Ataşehir HastanesiKardiyoloji-Kalp ve DamarCerrahisi Bölüm Başkanı):Damarın duvarındaki zayıflamışbölgeye doğru olan akımın daetkisiyle atardamardaki balonlaşmayani genişlemeye 'anevrizma'denir. Adnan Goro'da hemgöğüs aortasında hem de kalptençıkan aortasında genişleme yanianevrizma vardı. Göğüs anevrizması9 santim, kalpten çıkanaort anevrizması ise 6.5 santimeulaşmıştı. Her an patlayabilirdi.Kısa süre içinde müdahaleedilmezse hayatını kaybedecekti.İlk göğüsteki anevrizmayı, 7 günsonra da kalpten çıkan anevrizmayıtedavi ettik. Bundan sonrahayatına kaldığı yerden devamedebilecek.