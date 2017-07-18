Zincirleme trafik kazasında 6'sı çocuk 19 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, 01.00 sıralarında Çevre Yolu İnönü Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Çevre yolundan Kütahya istikametine gitmekte olan M.S. (64) idaresindeki 26 HN 732 plakalı TIR, çevre yolunda araçlarını park etmiş olan ve içinde Suriyelilerin bulunduğu 33 MA 362 ve 33 MN 083 plakalı minibüslere çarptı.

Çapmanın etkisiyle TIR orta refüje çarparak yan yattı. Kaza sonrası, Çevreyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

1 tır 2 minibüsün karıştığı zincirleme kazada TIR şoförü M.S ile minibüslerde bulunan 6'sı çocuk 18 Suriyeli yaralandı.