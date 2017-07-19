En yüksek bayrak anıtı Yozgat’ta

Yozgat
'ın Akdağmadeni Belediyesi, 15 Temmuz
hain darbe girişiminin yıldönümünde, 42 metre yüksekliğinde bayrak anıtı yaptırdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda tamamı çelik konstrüksiyon üzerine inşa edilen dev bayrak anıtı, özel sistemle aydınlatıldı. Açılış töreninde vatandaşlarla birlikte anıt gönderine Türk bayrağı çeken Belediye Başkanı Suphi Daştan, şöyle konuştu: "Yoğun çalışmalar sonucu projeyi 15 Temmuz'a yetiştirmeye gayret ettik ve bayrağımız göndere çekilmeye hazır hale geldi. Bu anlamlı günde bayraklarımız inmesin, ezanlarımız susmasın, Cenab-ı Allah bu ülkenin birliğini beraberliğini bozmasın diyoruz. İlçemize kazandırdığımız 42 metre yüksekliğinde olan ve teknik bakımdan ülkemizdeki en büyük bayrak anıtına, bu anlamlı günde göndere bayrak çekmiş olmanın gururunu yaşıyoruz."