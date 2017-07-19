Gasp şüphelileri tutuklandı

Olay Atakum İlçesi Adalar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre B.Ö. eski ortağı lokantacı Mustafa Halbilir'den 50 bin lira alacağını alması için Emrah Almadağ'ı devreye soktu. Emrah Almadağ olay günü arkadaşları Emrah Atar ve Hakan Maden'i yanına alıp Mustafa Halbilir'in lokantasına gitti. Emrah Almadağ, Halbilir'in yanına gidip B.Ö.'nün 50 bin lira olan alacağını isteyince aralarında tartışma başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine Almadağ bıçakla Mustafa Halbilir'i elinden yaralayıp 43 bin lira parasını gasp ettikten sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden ayrıldı. Şikayet üzerine 3 şüpheli, Atakum İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler gasp suçlamalarını kabul etmedi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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