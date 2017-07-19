Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 19 Temmuz 2017

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen bir kişi, 693 bin 878 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 11 kişi 6 bin 308 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 209 kişi 332 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 601 kişi 35 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 267 kişi 18 lira 55'er kuruş, 3 bilen 75 bin 229 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 368 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 199 bin 436 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Bursa'nın Gemlik ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 312 bin 927 lira 55 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 921 bin 945 lira 5 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 513 bin 983 lira 90 kuruş aktarıldı.