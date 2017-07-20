Sel yaraları sarılıyor

İstanbul'da önceki gün görülen rekor yağmurun ardından hayat normale döndü. Yerel yönetimlere bağlı ekipler dün hasar tespit, temizlik, su tahliye ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Evleri, işyerlerini, yolları ve tarlaları basan su tahliye edildi. İstasyonlar, toplu ulaşım araçları ve raylar kontrol edildi. Şiddetli yağış nedeniyle ters dönen, yan yatan araçlar yollardan kaldırıldı. İşte İstanbul'da yağmur sonrası manzara:



TEKSTİLİ VURDU

Rekor yağışın en çok etkilediği yerlerden biri Tekstilkent'ti. Birçok işyeri su altında kaldı. Milyonlarca lira maddi zarar meydana geldi. Tekstilci Yılmaz Tüysüz "İşyerim 7500 metrekare ve tamamı 1 metreden fazla su ile doldu. Depo kısmında mallarımız, sular altında kaldı. 30 saattir suları temizlemeye çalışıyoruz. Burada 2 milyon liraya yakın bir zararım oldu. Bir hafta boyunca siparişler durabilir. Bir anda oldu. Çok hızlı yağdı, bizim önlem almamıza fırsat bile vermedi. Daha önce de birkaç kez su baskını olmuştu. Ancak bu kadar büyük çaplısı hiç olmamıştı" dedi. Tekstilci Hasan Hallaç ise işyerinin 1 metreyi aşkın suyla dolduğunu belirterek "Suyu temizlemeye çalışıyoruz. Yerler hâlâ çamur içinde" şeklinde konuştu.





Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, su taşkınlarına müdahalede gecikmedi.



BARAJLARA YÜZDE 1 ETKİ

Metrekarede Silivri'de 128, Üsküdar'da 108, Beykoz'da 85, Sarıyer'de 80 kilo yağış görüldü. Barajlarda doluluk oranı yüzde 73.12'den yüzde 74.06'ya çıktı. Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Eyüp Belediyesi gibi çok sayıda yerel yönetim, hasar tespit, temizlik, su tahliye ve onarım çalışmaları yürüttü.



HAVALİMANI METROSU NORMALE DÖNDÜ

Şiddetli yağış, raylı sistemi de etkilemişti. Yenikapı-Havalimanı ile Yenikapı- Başakşehir metro hattı seferleri dün normale döndü. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında ise teknik çalışmalar nedeniyle Yenikapı-Haliç arası metro seferleri yapılamadı. / Yunus Emre KAVAK-Buse UZUN

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BAZI ARSA SAHİPLERİ RÖGARLARI KAPATMIŞ

Silivri'de, bazı rögarların arazi sahipleri tarafından kapatıldığı öne sürüldü. Bir bölge sakini, "Rögarlar tıkalı. İtfaiye suyu tahliye etmeye uğraşıyor. Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış" dedi. Durum böyle olunca en çok yağmuru alan bu bölge felaketi yaşadı. Silivri'nin Gümüşyaka bölgesinde su basmayan ev yok. O kadar çok su birikti ki, önceki günden bu yana tahliye çalışmaları sürdüğü halde su altında olan yerler var.







50 ARAÇ, 15 POMPA ÇALIŞTI

İstanbul İtfaiyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesi'ne ait ekipler bölgeye kamp kurdu. Günün ilk ışıklarıyla da su tahliye çalışmaları sürdü. 50 araç ile 150 personel Gümüşyaka'daki suyu tahliye etme çalışmalarına katıldı. Giderler olmadığı, olanlar da tıkalı olduğu için 15 pompa aracı suyu yol üzerinden geçirip D-100'deki giderlere aktardı. / DHA