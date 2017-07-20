Denizli'de kundaklama iddiası

Alınan bilgiye göre, babası H.E. ile arasında sorun olduğu belirtilen T.E. (24), babasının Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki yatak üretim tesisine elinde tüfekle geldi.

T.E'nin, havaya ateş edip fabrika bekçisini korkuttuğu, daha sonra babasını telefonundan görüntülü arayarak fabrikayı yakacağını söylediği öne sürüldü.

Babasının ikna etmeye çalıştığı T.E'nin, telefon görüşmesi sırada tesise benzin dökerek yangın çıkardığı iddia edildi.

H.E'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, geniş bir alana yayılan alevlere 18 araç ve 40 kişilik ekiple müdahalede bulundu.

Fabrikada büyük çapta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık üç saatte söndürüldü.

T.E. ise olay yerinde gözaltına alındı.