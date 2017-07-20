Haydarpaşa Lisesi’ne mezunları sahip çıktı

Cumhuriyet tarihinin en gözde okullarından biri olan Haydarpaşa Lisesi
eski görkemli günlerine döndürülüyor. İşadamları tarafından kurulan Haydarpaşa Vakfı
, lisenin itibarını yeniden kazandıracak. Geçen yıl proje okul seçilen ve İngilizce eğitime başlayacak olan Haydarpaşa Lisesi'nde mezunlar tarafından çok özel projeler başlatıldı. Başta Acıbadem Sağlık Kurumları CEO'su Mehmet Ali Aydınlar ve BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel gibi mezunlar, 83 yıllık liseye akademik destek sağlayacak. Lisenin her türlü teknolojik altyapısı da mezunlar tarafından tedarik edilecek.
SANATÇILAR DA DEVREDE
Sosyal etkinlikler için yine Haydarpaşa'dan mezun Kadir İnanır, Ercan Saatçi gibi sanatçılardan destek istenecek. Okul 5 yıl içinde dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul görecek şekilde bir eğitim kurumuna dönüştürülecek. TEOG yerleştirme puanlarına göre öğrenci kabul eden Haydarpaşa Lisesi bu yıl sadece 180 öğrenci alacak. İstanbul'da açılan ilk lise olan ve 35 bine yakın mezun veren Haydarpaşa Lisesi'nin eğitim altyapısı mezunlarının üst düzey yönetici olduğu eğitim kurumları tarafından kurulacak. Öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi'nin yurtdışındaki kampuslarında yabancı dil eğitimine gönderilecek. Son sınıf öğrencileri Acıbadem Hastanesi'nde staj yapacak. Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Emin Gökalp Baş "Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz da Haydarpaşa Lisesi mezunu. Haydarpaşa, devlet liselerinin Robert'i olacak" dedi.