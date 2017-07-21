500 gramlık bebeğe hayat veren ‘sessizlik’

İzmir
'de, 26 haftalık ve 500 gram olarak dünyaya gelen bebek
, "sessizlik" sayesinde hayata tutunacak. Mardin'de, daha önce düşük yapan bir anne, ikinci bebeğine hamile kaldı. Hamileliğin daha iyi takibi için İzmir'e gelen çift, Özel Ata Sağlık Hastanesi'ne başvurdu. Ancak yeniden risk oluşunca, bebek geçen 23 Haziran'da 500 gram ve 26 haftalık olarak sezaryenle alındı. Kilosu çok düşük olduğu için Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'ne alınan bebek özel şart
larda bakılmaya başlandı. Çok düşük kilolu prematüre bebeklerin yüksek sesten olumsuz etkilenmesi ve yüksek sesin etkisiyle beyin kanaması geçirme riski nedeniyle, minik bebek sessiz bir bölüme alındı. Sessizlikle hayata tutunmaya çalışan bebek için tüm servis seferber olurken, hemşireler bakım ve tedavi sırasında çok düşük ses tonuyla konuşuyor. Bazı hemşireler ise dudak hareketleriyle anlaşıyor. Minik bebeğin anne ve babası da servisin kapısında nöbet tutuyor. Yenidoğan Servisi Sorumlu Hemşiresi Besime Günel, "Bin gramın altındaki bebekleri yüksek ve tiz ses olumsuz etkiliyor. Bu nedenle konuşurken çok dikkat ediyoruz. Ayrıca dışarıdan gelebilecek enfeksiyon ve sesten etkilenmemeleri için çaba gösteriyoruz. Bebek ortalama bin 300 grama gelene kadar bu odada kalması gerekiyor" dedi.