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’da 3 saatte 51 artçı sarsıntı daha yaşandı

Giriş Tarihi: 21.7.2017 07:30
Muğla’da 3 saatte 51 artçı sarsıntı daha yaşandı

’da gece saat 01.31’deki 6.3 büyüklüğündeki in ardından 3 buçuk saatte 51 artçı sarsıntı yaşandı.

'da 4,8 ile 2,2 şiddeti arasında gerçekleşen artçı sarsıntılar aralıklarla devam ederken, Kaymakamı Bekir Yılmaz vatandaşlardan binalara girmemesini istedi.

Şu an itibariyle 12'si Datça'da olmak üzere Bodrum ve Datça'da hastanelere yaklaşık 100 kişinin müracaat ettiği, Datça'da 2 kişinin vücudunda oluşan kırık nedeniyle Marmaris'e sevk edildiği, Bodrum'daki yaralıların ise Bodrum'da tedavi edildiği öğrenildi.

Artçıların devam ettiği Muğla'da panik havası devam ederken, in etkili hissedildiği Bodrum ve Marmaris'te her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

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Muğla’da 3 saatte 51 artçı sarsıntı daha yaşandı
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