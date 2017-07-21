Un paketinde uyuşturucu satışı

İstanbul'da, uyuşturucu madde
leri un paketine gizleyerek sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.F.K. ve Irak uyruklu R.M.A.'nın, marketlerden aldıkları un paketleri içerisine yerleştirdikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya sürdüğünü belirledi. Söz konusu soruşturma kapsamında, Bahçelievler ve Fatih'te eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.F.K.'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kilo 487 gram Hint keneviri, 2 kilo 580 gram eroin, 2 kilo 185 gram kokain, 5 kilogram esrar, 3 kilo 340 gram metamfetamin, 10 kilo 290 gram uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 mermi, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi ve 1 tel süzgeç ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen
şüpheli tutuklandı. Iraklı R.M.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.