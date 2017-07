Bodrum’da tsunami

Ege Denizi'nde Gökova körfezi açıklarında önceki gece saat 01.31'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin yol açtığı hasar, günün ilk ışıklarıyla birlikte tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Deprem, başta Bodrum ve Datça olmak üzere sahil şeridindeki birçok kentte şiddetli şekilde hissedildi. Halk panikle sokaklarda sabahladı.

39 yaşındaki Sinan Kurtoğlu ile 20'li yaşlardaki bir İsveçli, en çok hasarın oluştuğu Yunanistan'ın Kos adasında, tarihi Defterdar Camisi'nin yıkılan minaresinin altında kalarak can verdi.



354 KİŞİ YARALANDI

Başbakan Binali Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre depremde 354 kişi yaralandı. Bunlardan 24'ü halen hastanelerde tedavi görüyor...

Depremin en çok hissedildiği yerlerden biri olan Bodrum'da ise büyük panik yaşandı. Korkuyla balkonlardan ve pencerelerden atlayan 80 kişi yaralandı. Bazı evlerde çatlaklar ve küçük çaplı hasar oluşurken bazı camilerin duvarlarında ve minarelerinde çatlaklar meydana geldi.







60 ARAÇ SÜRÜKLENDİ

30-40 santimetrelik tsunami ise vatandaşları daha da korkuttu. Suların 100 metre kadar içeri girmesi nedeniyle otellerle evleri su basarken, çok sayıda tekne alabora oldu, Gümbet Deresi kenarındaki 20 kadar araç da iç kesimlere sürüklendi. Yükselen sular 60 araca hasar verdi. Birçok trafo patladı, elektrikler de kesildi.

Muğla Valisi Esengül Civelek, "Kriz masası oluşturuldu. Tüm birimler irtibat halinde" açıklamasında bulundu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, "Binalarımızın en fazla iki kat olması büyük hasar yaşanmasını önledi" dedi. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da, "Bu yaşıma kadar Bodrum'da böyle deprem yaşamadım" diye konuştu.







BAKANLAR BÖLGEDE...

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan bölgede incelemelerde bulundu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, "Depremin ilk dakikalarından itibaren AFAD 10 dakika gibi bir sürede toplandı. Sayın Vali, Belediye Başkanı, AFAD Başkanvekili koordinasyon merkezinde yerlerini aldı. Devlet bütün kurum ve kuruluşlarıyla buradadır" dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise can kaybı olmadığını vurgulayarak, "272 vatandaşımız ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü bel, omurga ve ayak kemiğinde kırık, bunun dışında ciddi bir yaralanması olan vatandaşımız yok" bilgisini verdi.







DATÇA'DA 18 YARALI

Bodrum Yalıçiflikte 33 evde maddi hasar oluştu. Deprem esnasında Bahattin Köse'ye ait ev ile araba kullanılamaz hale geldi... Bodrum'da depremin ardından, ilçedeki tüm doktorlar göreve çağrıldı. Halk geceyi parklarda ve sahillerde, şezlongların üzerinde geçirdi. Depremden etkilenen Datça'da da balkondan ve pencereden atlayan 18 kişi yaralandı.

***

TÜRKİYE BU SINAVI VERDİ



Prof. Ahmet Ercan: Deprem yaklaşık 3-4 atom bombası gücündeydi. İlk kez deniz sularında bir tsunami gördük. Bunun yüksekliği 1 metreye kadar varabildi. Bundan daha büyüğü artık gelemez. Bodrum'un zemini kayadan oluşmaktadır. Bu nedenle depremin yıkım gücü '5' olmuştur. Eğer aynı deprem Doğu Anadolu'da olsaydı, yıkım gücü 8-9 olurdu. Türkiye'de yapı niteliği arttı. Türkiye büyük bir sınavdan olumlu olarak geçmiştir. Yazlıkçılar rahat rahat denize girebilirler.



MARMARA'DA TSUNAMİ RİSKİ AZ



Prof. Süha Özden: Her zaman tsunami olur demek mümkün değil ancak bu tür deprem olan faylarda tsunami olasılığı her zaman vardır. Bu gibi durumlarda yükseğe çıkmanın faydası var. Marmara'da tsunami riski daha düşük bu bölgeye göre. Sevindirici olan şu ki küçük bir tsunamiyle karşı karşıyayız.



SONUÇ UMUT VERİCİ



Prof. Şükrü Ersoy: Bu beklediğimiz bir depremdi. Can kaybı olmaması sevindirici. Şu ana kadar 5.5 büyüklüğündeki bir depremde bile çok büyük hasarlar olabilmekteydi. Ama şu an 6.6'lık bir depremde Türkiye'de bile can kaybı yok. Deprem büyük ama sonuç umut verici. Artçı depremler 1 ay sürecek ama hasar vermez. Bu deprem beklenen Marmara depremini etkilemez.