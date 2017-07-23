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Ana vatana katılışın 78. yıl dönümünü 78 metrelik yle kutladılar

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 23.7.2017 23:16 Güncelleme Tarihi: 23.7.2017 23:19
Ana vatana katılışın 78. yıl dönümünü 78 metrelik künefeyle kutladılar

'ın ana vatana katılışının 78. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 78 metre uzunluğundaki vatandaşlara dağıtıldı.

'ın ana vatana katılışının 78. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kutlama etkinlikleri kapsamında 78 metre uzunluğundaki vatandaşlara ikram edildi.

Atatürk Caddesi'nde yapılan etkinlikte caddeye getirilen yarım metre eninde, 78 metre uzunluğundaki künefeye Hataylılar büyük ilgi gösterdi.

KÜNEFE KISA SÜREDE TÜKENDİ

Hatay Valisi Erdal Ata ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, pişirilmiş olarak getirilen künefenin şerbetini döktü ve vatandaşlara ikram etti. Künefe kısa sürede tükendi.

Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hatay Büyükşehir Belediyesine ait spor kompleksinde Aba Güreşleri de yapıldı.

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Ana vatana katılışın 78. yıl dönümünü 78 metrelik künefeyle kutladılar
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