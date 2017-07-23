Babasına kızıp verdiği ilan görenleri şaşırtıyor

Konya'da yazılım uzmanı olarak çalışan Emre Şen, yaklaşık bir buçuk yıl önce bir otomobil satın aldı. Otomobili aldığı günden itibaren aşçı başı olarak çalışan babası Kubilay Şen, oğlunun aracına aşırı ilgi göstermeye başladı. Babasının aracı olmasına rağmen sürekli kendi otomobiliyle dolaştığını söyleyen Şen, kendi aracını kullanamadığı için aracını satılığa koyduğunu söyledi. Şen, babasının aracıyla çok fazla ilgilendiğini söyleyerek, "Başımızda böyle bir baba olduğu sürece aracınızı kullanmıyorsunuz. Hani ben de gezmek istiyorum dolaşmak istiyorum. Şahsen aracı ben kendime aldım ilanda belirttiğim gibi ama gezemiyorum pek fazla. Artık gezmek istiyorum. En azından motorla bu isteğimi gerçekleştireceğim. Arabamın yedek anahtarı babamda. Bazen kalktığım zaman parkta baktığımda arabamı göremiyorum. Dışarı çıkacağım mesela babamın arabasına binip öyle çıkıyorum. En azından kendi arabasını bırakıp gidiyor. Babamın da minibüse benzer bir aracı var. Normalde babamın arabası benim aracımdan daha küçük. Babam dışarı çıkacağında bana oğlum arabayı ver de bir gezeyim derdi, çarşıya filan gitmek için. Baba ben de bir yere gideceğim dediğimde de oğlum senin araban daha küçük ben kendi aracımı park edemiyorum diyordu. Normalde baktığımızda benim arabam onun arabasından daha büyük. Yani babamın bu tür bahaneleri de olabiliyor" ifadelerini kullandı.





"KEŞKE BABANI İLANA VERSEYDİN"



Emre Şen 23 bin TL'ye satılık olarak ilan verdiği otomobilin ilan başlığına "Ya 21.000 TL borç verin ya da 23.000 Türk Lirasına satılık" yazdı. İlan verdikten sonra ablasına otomobili satılığa çıkardığını söylediğini belirten Şen, "Ablama ilan verdiğimi söyledim. Ablam gelip baktı ilana ve ilanı görünce 'Ya neden arabayı ilana verdin keşke babanı ilana verseydin' dedi. Bu şekilde de bir anımız oldu" diyerek konuştu.





Emre Şen'in verdiği satılık ilanında, "Öncelikle herkese hayırlı alışverişler dilerim. Aracı satma nedenlerim:



"1. Araçtan sadece babam memnun. Arabayı kendime aldım ama babamdan fırsat bulup ben kullanamıyorum. İçine binenler baya bir konforlu olduğunu söylüyorlar.



2. Babamın ikinci hanım almasından korktuğum için satıyorum. Geçen gün 'Aracı temizle de bir yere varıp geleceğim' dediğinde araçtan bayan saç kılı çıktı. Galiba eve gelecek olan sarışın.

3. Telefona olan bağımlılığı yerine bu seferde arabanın sunroofu, fenomen radyosuna, yaz sıcağından dolayı da çift yönlü klimasına merak saldı. Akşamları neredeyse arabanın içinde yatacak.

4. Geçen gün babamın facebook adresine baktığımda herkes geçmiş olsun yazıyor merak edip postuna baktığımda "Şu yaz gününde grip mi olunur? Nasıl bir şansım var." yazıp arabanın içinde dinleniyor yazmış.

5. Ablam evdeki sabun, deterjanlar, süngerler tükenmek üzere dediğinde babamı gizlice takip ettim meğerse arabaya götürüyormuş."



"Konya içerisinde arabayı bulduğum sürece her ustaya gösterebilirsiniz"



Emre Şen, ilanının devamında, "Geçen gün mal beyanıma baktığımda 1 arabamın olduğunu hatırladım ve hemen ilana vereyim dedim. Ailede tek benim A2 ehliyetim var o yüzden arabayı 'ACİL' satıp motor almayı hedefliyorum. Şimdi arabanın özelliklerine gelirsek arabanın piyasa değeri 25-26 bin TL civarında. Ben ise 23 bin TL ye satıyorum. Son fiyattır. Ölücüler ne arasın ne de mesaj atsın. Cidden kalplerini kırmak istemiyorum. Ön kaputun boyanması gerekir. Konya içerisinde arabayı bulduğum sürece her ustaya gösterebiliriz" şeklinde ifadeler yer aldı.